بن ناصر يجري عملية جراحية ويغيب لـ 6 أشهر

أجرى اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عملية جراحية، وتأكد على اثرتها ابتعاده عن المنافسة لـ 6 أشهر كاملة.

وأعلن نادي أسي ميلان الإيطالي، عبر موقعه الرسمي، بأن الدولي الجزائري، خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في مدينة ليون الفرنسية صبيحة اليوم الثلاثاء. بعد إصابته الأسبوع الفارط، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام الغريم انتر ميلان.

كما أوضح الروسونيري، بأن الدكتور برتراند سونري كوتيت. أشرف على العملية الجراحية لبن ناصر، على مستوى “الآفة الغضروفية” بحضور طبيب النادي الدكتور ستيفانو ماتسوني.

في حين أشار النادي الإيطالي، الذي سيكون سهرة اليوم على موعد مع لعب لقاء إياب نصف نهائي “الشامبينز ليغ” أمام الغريم انتر ميلان، بأن فترة غياب بن ناصر، ستدوم لـ 6 أشهر كاملة، بعدما توقعت التقارير الأولية غيابه ما بين 3 إلى 4 أشهر.