بالفيديو.. بن ناصر يتمنى زيارة واد رهيو

عبّر الدولي الجزائري، ونجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عن رغبته في زيارة مدينة واد رهيو، الواقعة بولاية غليزان.

وفي فيديو من البقاع المقدسة، اين أدى مناسك الحج، وجّه لاعب الخضر، شكرا خاصا إلى جمعية “إنكرمان” لواد رهيو، على العمل الكبير الذي تقوم به.

كما وجه تحية إلى كل سكان مدينة واد رهيو، وبشكل خاص إلى أطفال المدينة.

وختم بن ناصر، في فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبا سكان واد رهيو: “أتمنى أن أقضي قريبا يوما إلى جانبكم، إن وجهتم لي الدعوة سآتي بصدر رحب.. أتمنى أن يسهّل الله أموركم في الدنيا والآخرة”.