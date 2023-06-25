بن ناصر وكانتي في مكة لأداء مناسك الحج

حل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رفقة الدولي الفرنسي، نغولو كانتي، بمكة المكرمة، لأداء فريضة الحج.

وانتشرت صور وفيديوهات، لمتوسط ميدان الخضر وميلان الإيطالي، رفقة كانتي المنضم حديثا إلى الاتحاد السعودي من تشيلسي الانجليزي، وهما بمكة المكرمة، رفقة الشيخ سعد الشثري.

وبالرغم من معاناته من إصابة معقدة على مستوى الركبة، أنهت موسمه مبكرا وجعلته يضيّع تربص الخضر الأخير، الخاص بمواجهتي أوغندا وتونس، إلا أن بن ناصر، الذي ظهر متكئا على عكازين، أبى إلا أن يسافر إلى مكة لتأدية فريضة الحج.

وهي الصور التي صنعت الحدث في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 3 أيام من عيد الأضحى المبارك.

اسماعيل بن ناصر مع معالي الشيخ سعد الشثري في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج 🤍 pic.twitter.com/9xviAvDgvr

— عمرو (@bt3) June 24, 2023