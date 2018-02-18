بالفيديو.. بودبوز “سقى” نجم الريال بطريقة رائعة

قام النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” بلقطة فنية رائعة سهرة اليوم في لقاء فريقه “ريال بيتيس” ضد الضيف “ريال مدريد”.

لحساب الأسبوع 24 من “الليغا”، وراوغ رياض بودبوز نجم الملكي لوكاس فاسكيز في المرحلة الأولى من اللقاء بطريقة الجسر الصغير.

وشارك بودبوز في التشكيلة الأساسية مُقدما أداءا في المستوى قبل أن يُغادر في الدقيقة 81 تاركا مكانه لزميله “كريستيان تييلو”.

وسحق الفريق الملكي مُضيفه ريال بيتيس بخماسية كاملة مُقابل ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جرى بملعب بينيتو فيلامارين بإقليم الأندلس.