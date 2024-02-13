بالفيديو.. بودبوز هدافا رفقة أحد السعودي

ترك الدولي الجزائري، رياض بودبوز، بصمته في لقاء الجولة الـ 21 من دوري “يلو” السعودي، الذي جمع اليوم الثلاثاء ناديه أحد، بالمضيف العروبة.

ونجح خريج مدرسة سوشو الفرنسي، في تسجيل أول أهداف المباراة، عند الدقيقة الـ 19.

غير أن أصحاب الديار قلبوا الموازين إلى صالحهم، وفازوا في الأخير بثنائية لهدف.

ويمر نادي أحد الذي يضم إلى جانب بودبوز، الثنائي الجزائري الآخر. كريم لعريبي وهاريس بلقبلة، بفترات عصيبة في الموسم الجاري. بحصد لـ 21 نقطة على بعد 5 خطوات فقط من منطقة السقوط.