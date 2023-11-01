بالفيديو.. بودبوز يسجل أول أهدافه بألوان أحد السعودي

بصم الدولي الجزائري، رياض بودبوز، اليوم الأربعاء، على أوّل أهدافه في دوري “يلو” السعودي، بألوان نادي أحد.

وشارك بودبوز، أساسيا في مباراة الجولة الـ 9 من دوري “يلو” الجارية حاليا أمام المضيف العين، رفقة زميله في النادي والمنتخب، كريم عريبي وهاريس بلقبلة.

ونجح بودبوز، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أحد. خلال المرحلة الأولى التي أنهاها ناديه متقدما بثنائية نظيفة، قبل أن يضيف الثالث في المرحلة الثانية، التي لم يتبق منها سوى ربع ساعة.

ويعتبر هذا الهدف الأول لبودبوز، بألوان نادي أحد، الذي التحق به الصائفة الفارطة. قادما من الأهلي، بعدما قرر الأخير، التخلي عنه رغم أنه ساهم في عودته إلى مصاف الكبار.