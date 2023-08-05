الأهلي السعودي يصر على التخلص من بودبوز

تخطط إدارة نادي الأهلي السعودي، للتخلص من لاعبها الدولي الجزائري، رياض بودبوز، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وانتشرت في الفترة الماضية، أخبار تتحدث عن نية مسؤولي الأهلي، في فسخ عقد بودبوز، المستمر إلى صيف 2024، بعد الاستقدامات القوية التي أبرمها النادي، بضمه قائد الخضر رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو والفرنسي ماكسيمان.

قبل أن يؤكد الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، هذه الأخبار، مساء أمس الجمعة، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”.

وأوضح ذات الصحفي، أن بودبوز، يعيش وضعية صعبة بسبب رغبة الأهلي في التخلص منه، بعدما كان يخطط النادي قبل أيام فقط في تمديد عقده المنتهي الصيف المقبل.

كما أبرز ذات المتحدث، بأن بودبوز، الذي كان له تأثيرا كبيرا عودة الأهلي إلى حظيرة الكبار، يحظى بدعم كبير من طرف المتتبعين وأنصار الفريق الذين يرفضون فكرة رحيله.