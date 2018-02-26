بالفيديو.. بودبوز يسقط أحد المدافعين بمراوغة ساحرة

يواصل الدولي الجزائري رياض بودبوز، صنع الفرجة ضمن فريقه ريال بيتيس الإسباني، مؤكدا عودته لمستواه الحقيقي تدريجيا.

وأظهر مقطع فيديو، تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس على “تويتر”، قيام بودبوز، بمراوغة ساحرة، أسقط بها زميله في الفريق.

وجاء هذا خلال مباراة تطبيقية، أجراها نادي ريال بيتيس الإسباني، في التدريبات الأخيرة التي خاضها رفقاء لاعب الخضر، رياض بودبوز.

ويؤكد نجم نادي مونبوليي السابق، خلال الأيام القليلة الماضية، عودته لمستواه، واستعادة فعاليته من يوم لآخر، فارضا بذلك نفسه في الليغا الإسبانية.