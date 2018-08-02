بالفيديو.. بودبوز يواصل الإبداع ويعد بموسم كبير

يواصل الدولي الجزائري رياض بودبوز، تحضيراته الصيفية رفقة ناديه ريال بيتيس الإسباني، أين يؤكد عودته لمستواه الحقيقي تدريجيا.

ونشر نادي ريال بيتيس، مقطع فيديو، عبر الموقع الرسمي للفريق على “تويتر”، يظهر من خلاله تألق بودبوز خلال تدريبات فريقه.

وظهر صاحب القدم اليسرى السحرية، خلال هذا الفيديو، وهو يسجل هدفا بتسديدة قوية، على طريقة الكبار، خلال مباراة تطبيقية بين لاعبي بيتيس.

ويواصل رياض بودبوز، تأكيد عودته التدريجية لمستواه، منذ انطلاق التحضيرات الصيفية لفريق، ما ينبأ بموسم كبير للاعب الخضر، عشية انطلاق الموسم الجديد لليغا الإسبانية.