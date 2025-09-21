بالفيديو.. بوعالية هدافا من جديد رفقة الترجي

عاد اللاعب الجزائري، كسيلة بوعالية، للتألق من جديد، رفقة ناديه الترجي التونسي الذي التحق به الصائفة الماضية، قادما من شبيبة القبائل.

ونجح بوعالية، في منح التقدم لناديه التونسي. في مباراته الجارية حاليا أمام مُضيفه من النيجر. القوات المسلحة. بهدف في الدقيقة الـ 4. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ويعد هذا الهدف الثاني على التوالي، لنجم شبيبة القبائل السابق. بعد هدفه الثلاثاء الماضي، في مرمى النجم المتلوي. برسم الجولة الـ 6 من الدوري التونسي.

يشار إلى أن بوعالية، يشارك اساسيا رفقة الترجي أمام ممثل النيجر، القوات المسلحة. إلى جانب مدافع “الخضر” أمين توقاي. بينما يغيب نجم المنتخب الوطني الآخر، يوسف بلايلي، لأسباب صحية.