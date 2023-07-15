بالفيديو.. بونجاح هدافا رفقة السد وينهزم في مواجهة الشباب السعودي

شارك الدولي الجزائري بغداد بونجاح، أمس الجمعة، رفقة ناديه السد، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي الشباب السعودي.

وشارك بونجاح، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد في هذه الودية، التي لعبت بالنمسا، أين يخوض الفريق تحضيراته الصيفية.

وتمكن الدولي الجزائري، من تسجيل الهدف الوحيد لناديه السد في هذه الودية التي انتهت بهزيمتهم بثلاثية كاملة.

وبهذه المباراة الودية، اختتم بغداد بونجاح، وناديه السد، تربصهم بالنمسا، ليسجلوا عودتهم إلى قطر، لاستكمال باقي تحضيراتهم الصيفية للموسم الجديد.