بالفيديو.. بونجاح هدافا ويحيي آمال السد في أبطال آسيا

بصم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، على هدف رائع وثمين مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي فاز بها ناديه السد القطري،أمام المضيف الشارقة الإماراتي.

وشارك بونجاح أساسيا في المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 5 من دوري أبطال آسيا. ونجح في تسجيل هدف الاطمئنان لناديه السد، الذي فاز بثنائية نظيفة.

وتقدم السد بهدف الإكوادوري غونزالو بلاتا، منذ الدقيقة الـ 9، قبل أن يسجّل بونجاح ثاني الأهداف برأسية محكمة في الدقيقة الـ 60، بعد ركنية من أحد زملاءه.

وبعد هذا الانتصار ارتقى بونجاح رفقة السد إلى المركز الثالث للمجموعة الثانية. برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر “ناساف كارشي” الأوزبكي بـ 10 نقاط والشارقة الإماراتي بـ 8 نقاط.

وستكون مباراة الجولة الـ 6 والأخيرة المقررة يوم الاثنين القادم، مصيرية للسد بقيادة بونجاح أمام المتصدر والضيف ناساف كارشي. من أجل حسم التأهل.

علما بأن مباراة الذهاب حسمها النادي الأوزبكي لصالحه بنتيجة 3-1، بينما يحل الشارقة في ذات الجولة ضيفا على الفيصلي الأردني صاحب المركز الأخير بـ 3 نقاط.