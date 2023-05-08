بالفيديو.. بونجاح هداف مجدداً ويسقط ضد العربي

سجل المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، في مواجهة فريقه السد ضد العربي، برسم الجولة 22 من الدوري القطري.

وعرفت المواجهة مشاركة بونجاح، إحتياطيا بداية من الدقيقة 58 من الشوط الثاني، في المواجهة التي جرت فعالياتها بملعب جاسم بن حمد.

وتمكن مهاجم الخضر بغداد بونجاح، من تسجيل هدف فريقه الوحيد في المواجهة، التي خسرها السد ضد العربي بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الهدف، رفع بونجاح رصيده لـ12 هدف و8 تمريرات حاسمة، ختم بها الدوري القطري في المركز الثالث مع ناديه السد لهذا الموسم.

وينتظر هداف الخضر بونجاح، مباراة نهائي كأس أمير دولة قطر، يوم الجمعة، ضد نفس النادي.