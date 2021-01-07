بالفيديو.. بونجاح هداف وممرر حاسم أمام السيلية

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح هداف وممرر حاسم أمام السيلية
بقلم يونس رزيق

سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح هدفا رائعا في مباراة اليوم أمام فريق السيلية بالإضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين.

وسجل هجوم السد القطري خمسة أهداف في مرمى السيلية في المباراة التي لا تزال جارية في إطار الجولة 13 من دوري نجوم قطر.

وسجل بونجاح الهدف الأول في الدقيقة الـ 23، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين لزميله الكوري نام تاي هي في الدقائق 36 و54.


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