بالفيديو.. بونجاح يعزّز رصيده التهديفي في الدوري القطري

تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجل هدف شخصيا له اليوم الأحد في مباراة فريقه السد أمام الدحيل.

و جرت المباراة بملعب “جاسم بن حمد” بنادي السد ضمن الجولة 26 من دوري نجوم قطر.

وكان ابن مدينة وهران قد افتتح مجال التهديف في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجّل رفيقه في الشوط الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة المثيرة.

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