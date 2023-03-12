بالفيديو.. بونجاح يعزّز رصيده التهديفي في الدوري القطري
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجل هدف شخصيا له اليوم الأحد في مباراة فريقه السد أمام الدحيل.
و جرت المباراة بملعب “جاسم بن حمد” بنادي السد ضمن الجولة 26 من دوري نجوم قطر.
وكان ابن مدينة وهران قد افتتح مجال التهديف في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجّل رفيقه في الشوط الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة المثيرة.
📹 فيديو | هدف #السد الأول عن طريق اللاعب بغداد بونجاح #السد_الدحيل | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/AnI6KyfClT
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) March 12, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption
رابط دائم : https://nhar.tv/XSbv9