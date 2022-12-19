بالفيديو.. بونجاح يلتقي المناصر المنحوس بمونديال قطر ويطلب رقمه !

التقى النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بالمناصر الخاص الذي وُصف بالمنحوس خلال منافسة كأس العالم قطر 2022.

وذلك على هامش النهائي الذي جرى أمس الأحد بملعب لوسيل وعرف تتويج المنتخب الأرجنتيني بالمونديال.

ومازح لاعب السد القطري المناصر قائلا:”الحمد لله أنك ارتديت قميص فرنسا في النهائي”.

ورد المناصر على بونجاح:”عندما يلعب الخضر المباراة القادمة قد يحتاجون لي”.

وطلب في الأخير مهاجم الخضر من المناصر منحه رقم هاتفه للاتصال به عند الحاجة.