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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح ينتفض ويسجّل ثنائية أمام الغرافة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بونجاح ينتفض ويسجّل ثنائية أمام الغرافة
بونجاح
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تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل ثنائي في مرمى فريق الغرافة بملعب بن جاسم بالغرافة.

وسجّل بونجاح الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الاول، في حين سجّل الثاني في الدقيقة 55 في اللقاء الذي انتهى بالفوز بثلاثية مقابل واحد.

و تفوّق ابن مدينة وهران على الثلاثي الجزائري الناشط في نادي الغرافة والأمر يتعلق ببراهيمي وبلفوضيل وبولاية.

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