بالفيديو.. بونجاح ينتفض ويسجّل ثنائية أمام الغرافة
تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل ثنائي في مرمى فريق الغرافة بملعب بن جاسم بالغرافة.
وسجّل بونجاح الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر الشوط الاول، في حين سجّل الثاني في الدقيقة 55 في اللقاء الذي انتهى بالفوز بثلاثية مقابل واحد.
و تفوّق ابن مدينة وهران على الثلاثي الجزائري الناشط في نادي الغرافة والأمر يتعلق ببراهيمي وبلفوضيل وبولاية.
#دوري_نجوم_QNB |
هدف | #السد يتقدم 2 – 1 على #الغرافة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 55#قنوات_الكاس pic.twitter.com/wFe54FTmCq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 15, 2023
#دوري_نجوم_QNB |
هدف | #السد يتقدم 1 – 0 على #الغرافة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 8#قنوات_الكاس pic.twitter.com/5OVtYQxud8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 15, 2023
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