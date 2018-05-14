بالفيديو.. “بونجاح” يٌبدع بثنائية في مرمى “الملكي” !

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع ناديه السد القطري في تسجيل ثنائية عالمية في مرمى خصمه الأهلي السعودي لحساب دوري الأبطال الآسيوية.
وفي لقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، فيما كانت الأفضلية للسد صاحب الفوز ذهابا بثنائية لهدف.
ليتأهل زملاء القائد تشافي هيرنانديز لربع نهائي المنافسة القارية التي تعدّ الهدف الأول لهم هذا الموسم.
فيديو : هدف السد الاول على الاهلي السعودي .. الاهلي السعودي 0 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/AZkvqjrF7Q
— قناة الكأس (@alkasschannel) May 14, 2018
فيديو : هدف التعادل لفريق #السد .. الاهلي 2 – 2 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/wAGJWsXt9B
— قناة الكأس (@alkasschannel) May 14, 2018
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