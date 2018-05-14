بالفيديو.. “بونجاح” يٌبدع بثنائية في مرمى “الملكي” !

الرياضة
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بالفيديو.. “بونجاح” يٌبدع بثنائية في مرمى “الملكي” ! بغداد بونجاح
بقلم وليد كويني

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع ناديه السد القطري في تسجيل ثنائية عالمية في مرمى خصمه الأهلي السعودي لحساب دوري الأبطال الآسيوية.

وفي لقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، فيما كانت الأفضلية للسد صاحب الفوز ذهابا بثنائية لهدف.

ليتأهل زملاء القائد تشافي هيرنانديز لربع نهائي المنافسة القارية التي تعدّ الهدف الأول لهم هذا الموسم.

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