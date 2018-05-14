بالفيديو.. “بونجاح” يٌبدع بثنائية في مرمى “الملكي” !

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع ناديه السد القطري في تسجيل ثنائية عالمية في مرمى خصمه الأهلي السعودي لحساب دوري الأبطال الآسيوية.

وفي لقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، فيما كانت الأفضلية للسد صاحب الفوز ذهابا بثنائية لهدف.

ليتأهل زملاء القائد تشافي هيرنانديز لربع نهائي المنافسة القارية التي تعدّ الهدف الأول لهم هذا الموسم.