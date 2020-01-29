بالفيديو.. بيراف يرّد بغرابة على تصريحات “برناوي”

الرياضة
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بالفيديو.. بيراف يرّد بغرابة على تصريحات “برناوي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف” على تصريحات وزير الشباب والرياضة السابق “عبد الرؤوف سليم برناوي”.

الرجل الأول في “الكوا” قال في تصريحات لتلفزيون النهار:”مساحة مقر اللجنة الأولمبية الجزائرية تبلغ 6900 متر مربع ولهذا يجب ان نستعين بكلاب الحراسة لتأمين المكان”.

وأضاف:”برناوي ربي يهديه ومن قام بتسريب هذه الوثائق فارغ شغل، اللجنة الأولمبية الجزائرية أكبر من هذه الأمور”.

وكان برناوي قد اتهم بالوثائق اللجنة الأولمبية الجزائرية بشراء أكل للقطط والكلاب باستعمال الميزانية الخاصة بها.


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