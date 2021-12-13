بالفيديو.. تاهرات:”سنلعب ب300 بالمائة من امكانياتنا أمام قطر”

أكد المُدافع المحوري للمُنتخب الوطني الجزائري “مهدي تاهرات” أن الخضر سيلعبون بكل قوة أمام قطر.

كما قال تاهرات لوسائل الاعلام:”مواجهة قطر تختلف عن لقاء المغرب، لن تكون سهلة على الاطلاق بالنظر لانها ستسمح للفائز ببلوغ النهائي”.

“سنواصل الاعتماد على طريقة لعبنا المُعتادة ويجب أن نأخد منتخب قطر بكل جدية”.

“هدفنا سيبقى دائما الذهاب بعيدا في منافسة كأس العرب وسنلعب ب300 بالمائة من امكانياتنا”.