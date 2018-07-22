بالفيديو.. تايدر يواصل التألق ويعانق الشباك من جديد

أضاف الدولي الجزائري سفير تايدر، هدفا جديدا إلى رصيده، أمس السبت، خلال المواجهة التي تعادل فيها فريقه أمباكت مونتريال، بـ2-2، أمام نادي تيمبرس.

وتمكن سفير تايدر، من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه، في الدقيقة الـ23 من عمر هذه المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب بطولة “MLS”.

ويعد الهدف الذي سجل لاعب الخضر، في مرمى نادي تيمبرس، هو الرابع لتايدر، في الأربعة مباريات الأخيرة لفريقه أمباكت.

حيث سجل صاحب الـ26 عاما، ثنائية في شباك كولورادو، قبل أن يضيف هدف آخر في مرمى نادي سان خوسي، وآخر في مرمى تيمبرس.

وبالنظر للآداء الكبير الذي بصم عليه سفير تايدر، خلال مواجهة نادي تيمبرس، نال لاعب الخضر أحسن تنقيط، ولقب رجل المباراة.