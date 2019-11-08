بالفيديو.. تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف

الوطني
  • -
  • 0
بالفيديو.. تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف
بقلم مصطفى.ق

هنئ المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون الجزائريين والجزائريات بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال تبون بالمناسبة أنه يتضرع لله عز وجل أن يصون الجزائر، وان يحفض الجزائر من كل المؤامرات و المكائد، وان يديم عليه الاستقرار و الرفاهية.

عبد المجيد تبون بمناسبة المولد النبوي الشريف

كلمة عبد المجيد تبون بمناسبة المولد النبوي الشريف

Publiée par ‎مديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون‎ sur Vendredi 8 novembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723620

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com