بالفيديو.. تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف
هنئ المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون الجزائريين والجزائريات بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وقال تبون بالمناسبة أنه يتضرع لله عز وجل أن يصون الجزائر، وان يحفض الجزائر من كل المؤامرات و المكائد، وان يديم عليه الاستقرار و الرفاهية.
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