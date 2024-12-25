بالفيديو.. تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

وحسب السلطات الطبية الرسمية في كازاخستان، يعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 شخصا، هم 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم. نجا منهم 25 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة وهي تتأرجح في الجو. قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

وأكدت السلطات الكازاخية، أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

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