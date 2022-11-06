بالفيديو.. تحطم طائرة في منبع نهر النيل

أعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لشركة طيران “برسيشن آير”. سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.

وأضافت الهيئة أن 15 شخصا أُنقذوا حتى الآن، لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.

وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.

ويقع مطار بوكوبا على سواحل فيكتوريا، كبرى بحيرات إفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.

وتم إرسال قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

ونشرت تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.