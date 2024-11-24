بالفيديو.. توبة هدافا من جديد رفقة ميشيلن البلجيكي

عاد المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، لهز الشباك، رفقة ناديه ميشيلن البلجيكي، الذي التحق به الصائفة الماضية، قادما من باشاك شهير التركي.

ونجح مدافع “الخضر” في تسجيل هدف السبق لنادي، خلال المواجهة الجارية حاليا أمام الضيف بيرشووت.

وسجل توبة، هدف ميشيلن، في الدقيقة الـ 41 من المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 15 من الدوري البلجيكي.

ويعد هذا الهدف الثاني للدولي الجزائري، خلال آخر 3 لقاءات مع ميشيلن. الذي خاض معه إلى حد الآن 10 مباريات بين الكأس والدوري.