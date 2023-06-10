بالفيديو.. توقيف ميسي في الصين لهذا السبب

واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موقفا محرجا عند وصوله اليوم السبت، إلى الصين، تحسبا للمباراة الودية، التي سيواجه فيها منتخب بلاده نظيره الأسترالي يوم الـ 15 جوان الجاري.

وظهر ميسي، الذي وصل إلى الصين. رفقة زميله رودريغو دي بول، على متن طائرة خاصة، في فيديو متداول على موقع “تويتر” وسط مجموعة من الموظفين داخل مطار بيكين.

وكشفت مختلف التقارير الصحفية، بأن السبب وراء توقيف ميسي، يعود إلى بعض المشاكل في جواز السفر. ما تسبب بتأخره في المطار.

والتي أكدت في المقابل، بأن رودريغو، حاول التوسط لتسريع مغادرة المطار نحو الفندق. لكنه لم يتم السماح بالتحرك، إلا بعد قرابة 40 دقيقة من الانتظار.