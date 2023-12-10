بالفيديو.. جمهور الأهلي السعودي ينقلب على محرز

تعرض قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، لانتقادات لاذعة من جماهير ناديه الأهلي السعودي، التي وصفته بـ”الفاشل”.

وعجز محرز ورفقاءه أمس السبت، عن تحقيق الفوز أمام الرائد بقيادة الجزائري الآخر أمير سعيود. وانتهت المباراة المندرجة في إطار الجولة الـ 16 من دوري “روشن” على وقع التعادل السلبي.

وحملت جماهير الأهلي، مسؤولية التعثر للدولي الجزائري، لاسيما وأنه أضاع العديد من الفرص في ذات اللقاء، رغم سهولتها.

وانتشر فيديو، لأنصار النادي السعودي، على منصة “إكس” يصفون فيه محرز بـ”الفاشل” بعبارة “برا برا..يا رياض أنت فاشل”.

غير أن نجم السيتي السابق المتوّج بالثلاثية التاريخية، رد بشكل غير متوقع على هجوم جمهور الأهلي ضده، وصفق لهم في طريقه إلى غرف تغيير الملابس.