بالفيديو.. جمهور يانغ أفريكانز يقتحم ملعب “دار السلام” قبل مواجهة اتحاد العاصمة

قام جمهور نادي يانغ أفريكانز، باقتحام ملعب “بنجامبن مكابا” بدار السلام، قبل ساعات عن انطلاق مباراة ذهاب نهائي كأس الكاف أمام اتحاد العاصمة.

واحتشدت جماهير نادي يانغ أفريكانز، قبل ساعات عن موعد هذه المباراة، بأعداد غفيرة امام محيط ملعب “بنجامبن مكابا”.

كما قام مجموعة كبيرة من الأنصار النادي التنزاني، بدخول الملعب عنوة، فيما عجزت قوات الأمن عن ايقافهم، بسبب سوء التنظيم.

يذكر أن اتحاد العالصمة، يواجه يانغ أفريكانز، بملعب هذا الأخير برسم مباراة الذهاب من نهائي كأس الكاف.