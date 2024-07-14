بالفيديو.. حاج موسى حاسم في ودية فينورد وجينك البلجيكي

ساهم الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، في الفوز الكبير الذي حققه ناديه فينورد روتردام الهولندي، أمس السبت، في لقاء ودي أمام جينك البلجيكي، استقر على نتيجة 3-1.

وشارك حاج موسى، الذي التحق الصائفة الحالية بفينورد. بديلا في المباراة بداية من الدقيقة 62. وهي نفس الدقيقة التي غادر فيها لاعب الخضر الآخر، رامز زروقي من جانب فينورد، أرضية الميدان، بعدما بدأ اللقاء أساسيا.

ونجح حاج موسى، في تقديم تمريرة الهدف الثالث لناديه في الدقيقة 86. بعد مراوغة مدافع جينك على الرواق الأيمن، قبل أن يقدم كرة على طبق لزميله أنتوني ميلامبو.

للإشارة فإن صفقة انتقال حاج موسى إلى العملاق فينورد. أثارت جدلا كبيرا في الوسط الكروي الهولندي، حيث أكد المتتبعون بأن رهان فينورد، على اللاعب السابق لفيتيس أرنهيم، فاشل.