بالفيديو.. حادث طائرة صادم في البرازيل

لقي شخصان حتفهما اليوم الجمعة في حادث سقوط طائرة صغيرة واصطدامها بحافلة، في حافلة بمدينة ساو باولو، بالبرازيل

وبحسب ما ذكرت السلطات الرسمية في البرازيل، لم يتضح إذا كانت الطائرة تحاول القيام بهبوط اضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها. وانزلقت لمئات الأمتار على الطريق واصطدمت بحافلة قبل أن تنفجر.

وتوفي الطيار والراكب الوحيد الذي كان معه في الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة وهي من طراز “كينغ إير إف 90″، من مطار كامبو دي مارتي، المخصص للرحلات الداخلية. وتمكن ركاب الحافلة من الهرب وأصيب ستة منهم بجروح.