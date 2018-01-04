تمكن أمس،أعوان الجمارك،على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بميناء عنابة،من حجز حوالي 62 ألف هاتف نقال،بقيمة 5 مليار سنتيم.

وكانت مصادر النهار علمت أمس، أنه تم حجز العدد المذكور من الهواتف كانت على متن حاوية.

الهواتف المحجوزة ذات أنواع وأحجام مختلفة منها 34 ألف هاتف من نوع نوكيا.

بالاضافة إلى كمية كبيرة من لواحق الهواتف الذكية صينية المنشأ قادمة من دبي.

وقدرت القيمة الإجمالية للبضاعة في السوق الداخلي بأكثر من 5 مليار سنتيم، وترتب عنها غرامة مالية 10 مليار سنتيم “مع حجز البضاعة.

في حين تم تحرير ملف منازعة ضد المستورد المتورط وإيداع شكوى للجهات القضائية المختصة إقليميا.