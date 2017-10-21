بالفيديو..حداد لتبون: وصفتنا بالمفترسين وتعيش الآن بـ club des pins

فتح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد النار على الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بعد وصفه لرجال الأعمال بالمفترسين.
وأوضح حداد اليوم في ختام الجامعة الصيفية للأفسيو أن تبون وصف رجال الأعمال بكل الأوصاف على غرار المفترسين.
وأكد حداد أن الوزير الأول السابق يعيش الآن في إقامة نادي الصنوبر بأمان ويجب سؤاله لما وصفهم بذلك.
ودافع حداد عن الأفسيو متهما تبون بإقصاء رجال الأعمال من عدة قطاعات، مؤكدا أنهم هنا للعمل والبناء، وفتح صفحة جديدة.
وطالب حداد الحاضرين بسؤال الوزير الأول السابق المتواجد بإقامة الدولة عن سبب الحملة التي أطلقها ضد رجال الأعمال.
التعليقات (5)
السيد عبد المجيد طلق حملة على من وسخ الجزائر بالمال الفاسد و ليس على الشرفاء لأنه هو الشرف بعينه.
Hadad C un Homme d.affaire
club des pains c est une résidence de l etat Algerien et du peuple Algerien elle n est PAS une proprieté privée !! ……. le peuple est avec MR Tebboun dhalim aw madhloum … ;; les elections cest pour bientot ,et ils sont tres en colere ..comme en 1988 ATTENTION ne les provoque PAS plus…
الشيئ الذي زاد الطين بلة انهم ما زالوا يتبعون لخوانجية واش يكذبوا عليهم ، كوقوفهم ضد الدولة بقيادة بلخادم في سانتي جيديو ونصيحتي للافلان ان اراد البقاء في الساحة السياسية ان ينظف نفسه من الطفيليين وما اكثرهم داخل الحزب كان تجد مناضلين في هذا الحزب عملاء وجواسيس للخارج او يساهمون في التحريض ضد المؤسسة العسكرية ، وهنا لا اعمم ففي هذا الحزب يوجد مناضلين اكفاء لكنهم اليوم اقلة .
..tu sais tres bien que la situation est tres difficile pour eux (et ils sont tres stressés … )tu sais
tres bien que MR TEBBOUNE (le méprisé ) c est leur préféré et que ce peuple quand il se leve (ça va etre Feu et
Sang ) wahhed ma yeslekel’ha meme fi kerch el hout ! ON L ESPERE PAS ..rak taarefhom mlih les Algeriens sont rancuniers ;;; ne les PROVOQUE pas SURTOUT ..henni rohek deja rak mliiiiih comme ça