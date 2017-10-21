بالفيديو..حداد لتبون: وصفتنا بالمفترسين وتعيش الآن بـ club des pins

فتح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد النار على الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بعد وصفه لرجال الأعمال بالمفترسين.

وأوضح حداد اليوم في ختام الجامعة الصيفية للأفسيو أن تبون وصف رجال الأعمال بكل الأوصاف على غرار المفترسين.

وأكد حداد أن الوزير الأول السابق يعيش الآن في إقامة نادي الصنوبر بأمان ويجب سؤاله لما وصفهم بذلك.

ودافع حداد عن الأفسيو متهما تبون بإقصاء رجال الأعمال من عدة قطاعات، مؤكدا أنهم هنا للعمل والبناء، وفتح صفحة جديدة.

وطالب حداد الحاضرين بسؤال الوزير الأول السابق المتواجد بإقامة الدولة عن سبب الحملة التي أطلقها ضد رجال الأعمال.