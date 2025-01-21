بالفيديو.. حريق يلتهم فندقا في منتجع تركي شهير ويخلف قتلى وجرحى

اندلع حريق مهول، اليوم الثلاثاء، بفندق شهير في منتجع كارتال قايا للتزلج بمدينة بولو التركية، أين خلف 6 قتلى و 31 جرحى.

وقال والي المدينة عبد العزيز أيدن في بيان، إنه يخشى أن يرتفع عدد الضحايا، مشيرا إلى أن اثنين من القتلى قفزا من نافذة الفندق في حالة ذعر، وكان أحدهما موظفا هناك. وذكر أن معظم المصابين متأثرون بالدخان وهم بصحة جيدة.

وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، مما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث. ولا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى.

يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق بالتفصيل.

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