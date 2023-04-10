بالفيديو.. حساب الفيفا لكأس العالم:”درس اليوم هدف الجزائر ضد كوريا الجنوبية”

أشاد الحساب الرسمي للفيفا كأس العالم، بهدف المنتخب الوطني في مرمى خصمه الكوري الجنوبي بمونديال 2014.

ونشر حساب الفيفا لكأس العالم، اليوم الإثنين، هدف ياسين براهيمي، في مرمى كوريا الجنوبية، بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الخضر.

في المباراة التي شهدت فوز المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلق حساب الفيفا على الهدف:”درس اليوم: كيف تبني الهجمة من الخلف، مثال: هدف الجزائر أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم FIFA البرازيل 2014″.

وختم حساب الفيفا بسؤال:” هل هو الهدف العربي الأجمل في تاريخ المونديال؟”.