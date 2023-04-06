بالفيديو.. حساب الفيفا يُشيد بفيغولي

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الخميس بإمكانيات الدولي الجزائري سفيان فيغولي.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر الفايسبوك، فيديو لمشاركة فيغولي في مونديال البرازيل 2014، وأبرز إمكانياته طيلة فعاليات البطولة.

وعلق على الفيديو حساب الفيفا:”سفيان فيغولي مع منتخب الجزائر، مُحارب جزائري لطالما استمات من أجل قميص منتخب بلده”.

وختم حساب الفيفا منشوره:”سفيان فيغولي ترك مثالًا يُحتذى به للأجيال الجزائرية القادمة”.

رابط الفيديو: https://fb.watch/jKvBY3-cIa/