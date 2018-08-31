بالفيديو خالوطة في المطار.. مسافرون يملكون تذاكر الطائرة و”ماراحوش” !!

شهد مطار هواري بومدين الدولي، صباح اليوم الجمعة، خالوطة كبيرة، وحضور كبير للمسافرين الذين انتظروا مطولا في طوابير طويلة من أجل ركوب الطائرة.

وحسب المسافرين الذين اقترب منهم تلفزيون “النهار” بالمطار، فإنهم يملكون تذاكر الطائرة والمشكل في عدم وجود رحلات كافية.

وقالت سيدة تملك 4 تذاكر “العاصمة – مارسيليا”، إلا ان مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية خيروها بين البقاء رفقة بناتها في الجزائر أو سفر 3 أشخاص فقط.

واضطرت السيدة المسافرة، إلى اختيار سفر بناتها الثلاث وبقاءها هي في الجزائر، تنتظر رحلة أخرى من أجل اللحاق ببناتها في مارسيليا.