بالفيديو.. خليفة “مارين لوبان” يهاجم بن زيمة بسبب اللباس العربي

هاجم رئيس حزب “تجمع الوطني” اليميني الفرنسي، جوردان بارديلا، الفرنسي ذو الأصول الجزائري، كريم بن زيمة، بسبب اللباس العربي، وتمسكه بتعاليم الإسلام.

وتحدث خليفة مارين لوبان، في “اليمين المتطرف” بن زيمة. عقب ظهوره باللباس العربي، خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وقال جوردان بارديلا، إن بن زيمة: “قد يكون أحد أفضل لاعبي الكرة الفرنسيين.. لكنه في الواقع معتاد على الممارسات الإسلامية”.

كما اتهم ذات المتحدث في تصريحات خص بها قناة “BFMTV” الفرنسية. بن زيمة، بأنه يدعم “الفكر الإسلامي”.

وكان بن زيمة، قد ظهر خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي، السبت الماضي، باللباس التقليدي العربي، وأكد يومها في فيديو مصور، بأنه يشعر بأنه بخير بالأشياء التقليدية التي لبسها، وأنها تجعله يشعر بالثقة والسعادة، وهي التصريحات التي دفعت اليمين المتطرف للتحامل على اللاعب.