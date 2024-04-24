بالفيديو.. خيول تعيث فساداً وسط مدينة لندن

تم حشد الشرطة والجيش في لندن صباح، اليوم الأربعاء، بعد أن هربت خيول من الجيش البريطاني.

وأوضحت سكاي نيوز وبي بي سي يوم الأربعاء أن “عدة خيول” شوهدت وهي تهرب في العاصمة الإنجليزية في الصباح.

وقالت شرطة لندن إنها تلقت تنبيها “حوالي الساعة 8:40 صباحا هذا الصباح من قبل المارة. الذين رأوا “خيولا انفصلت وكانت تعبر المدينة”.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي الحيوانين. وهما يركضان بين السيارات والدراجات البخارية والمارة المذهولين.

وقال متحدث باسم الجيش في منتصف النهار: “تم انتشال جميع الخيول وإعادتها إلى المعسكر. وأصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون العلاج الطبي المناسب”.

وقالت خدمة الإسعاف في الصباح إنها تدخلت حوالي الساعة 8:25 صباحًا لمساعدة شخص سقط من حصان بالقرب من قصر باكنغهام.

وفي المجمل، أُرسلت سيارات الإسعاف إلى ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة، ونقلت أربعة أشخاص إلى المستشفى. ولا تعرف حالتهم الصحية في هذه المرحلة.