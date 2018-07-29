بالفيديو.. داود عميروش يرد على حطّاب:”ما حدث مهزلة ولابد من المُحاسبة”

رد مُدرب حراس المنتخب الوطني لكرة اليد المُشارك في الألعاب الإفريقية للشباب “داود عميروش” على تصريح وزير الشباب والرياضة “محمد حطاب”.

وقال عميروش أمسية اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “نقاش على المباشر” في تلفزيون النهار:”أقول للوزير بأن منتخب كرة اليد هو الوحيد الذي أحرز ميدالية من بين كل الرياضات الجماعية المُشاركة في الألعاب الإفريقية للشباب”.

“معالي الوزير أعرف بأنهم أخفوا عنك الكثير من الحقائق وأنا أتحدث معك حاليا مُباشرة من قناة النهار.. كذبوا عليك وأطالبك بفتح تحقيق لمعرفة كل شيئ”.