بالفيديو.. دبي تبهر العالم بإحتفالات رأس السنة

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بالفيديو.. دبي تبهر العالم بإحتفالات رأس السنة
بقلم نادية بن طاهر

جذبت المدينة الساحرة دبي، بالإمارات العربية، وككل مرة، أنظار العالم، بإحتفالاتها المبدعة برأس السنة الميلادية 2020.

وشهدت مختلف مناطق  المدينة، كبرج خليفة وبرج العرب، عروضا مبهرة للألعاب النارية، بطريقة مبدعة ومدهشة.

وتحول برج خليفة، إلى تحفة فنية ، مزجت فيها عروض الأضواء والصور والموسيقى، مع نافورة دبي.

وتمتع الحاضرون بتجربة لا مثيل لها، بالتزامن مع دخول السنة الجديدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749082

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