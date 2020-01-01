بالفيديو.. دبي تبهر العالم بإحتفالات رأس السنة

جذبت المدينة الساحرة دبي، بالإمارات العربية، وككل مرة، أنظار العالم، بإحتفالاتها المبدعة برأس السنة الميلادية 2020.
وشهدت مختلف مناطق المدينة، كبرج خليفة وبرج العرب، عروضا مبهرة للألعاب النارية، بطريقة مبدعة ومدهشة.
وتحول برج خليفة، إلى تحفة فنية ، مزجت فيها عروض الأضواء والصور والموسيقى، مع نافورة دبي.
وتمتع الحاضرون بتجربة لا مثيل لها، بالتزامن مع دخول السنة الجديدة.
#دبي .. إبداع بلا حدود
تصوير- عيسى البلوشي
#رأس_السنة_في_دبي#برج_خليفة#2020NewYear#سنة_جديدة_2020#السنة_الجديدة_2020#احتفالات_رأس_السنة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jM0knAKHo3
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2019
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