بالفيديو.. دب يشارك في مباراة بالدوري الروسي! 

في حادثة هي الأولى من نوعها، شارك دُب في إحدى مباريات الدرجة الثالثة من الدوري الروسي، بين فريقي أنغوست نازران وماشوك.

حيث أعطى الدُب الملقّب بـ “تيم” إشارة انطلاق المباراة، إذ سلم الكرة لحكم المباراة، وقد تم تدريب “تيم” في السيرك على تسليم الكرة.

وظهر الدب “تيم” في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على قدميه الخلفيتين ويصفق للمشجعين بيديه، وكان إلى جانبه مدربه.

وقد أثارت هذه الحادثة إعجاب الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب، وتفاعلت مع الدب “تيم”.

وفي المقابل، شنت منظمات حقوق الحيوان هجوما عنيفا على مسيري الناديين، ووصفت إليزا ألين مديرة جمعية الرفق بالحيوان بأن هذا العمل غير إنساني.

وقالت: “لايمكن تصديقه، وغير اإنساني، أنّ استخدام دب لتقديم كرة القدم للحكم أمر خطير جدا”.

وأضافت: “الدب هو رمز لروسيا، ونأمل أنّ يظهر الشعب الروسي بعض التعاطف والكرامة الوطنية والتوقف عن الإساءة للدببة”.