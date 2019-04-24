بالفيديو: دخول الإخوة كونيناف إلى سجن الحراش !

وصلت سيارة الدرك الوطني، التي تقل المتهمون في قضايا الفساد، الإخوة كونيناف، إلى سجن الحراش بالعاصمة.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، إيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت.

كما قرّر القاضي بمحكمة سيدي امحمد، في قضية كونيناف، إيداع شخص آخر وهو مسير لشركة الحبس المؤقت.

ويواصل قاضي التحقيق تحقيقه مع باقي الموقوفين، حيث يتعلق الأمر بـ7 أشخاص يعملون في وزارة الصناعة من بينهم امرأتان.

وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، عدة ملفات تخص قضايا الفساد المتعلقة بالإخوة كونيناف، ومنها مشاريع غير مكتملة وأخرى حصلوا عليها.

بالإضافة إلى أخذ جزء كبير من أموال المشاريع قبل انطلاقها.

وإلى جانب ذلك،تحرت فصيلة الأبحاث أيضا عن كل المشاريع التابعة،لشركة “كو جي سي”،التي تعمل في مجال الموارد المائية وبناء السدود.

حيث بينت التحريات الأولية تورط كل الإخوة كونيناف ومعهم سيدة تعمل بالوظيف العمومي.

كما اتضح أيضا من خلال تحريات مصالح الدرك الوطني، بأن الإخوة كونيناف حوّلوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير قانونية.