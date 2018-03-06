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بالفيديو.. دوخة يسقط بثلاثية ويقترب من مُغادرة الدوري السعودي للمُحترفين

الرياضة
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بالفيديو.. دوخة يسقط بثلاثية ويقترب من مُغادرة الدوري السعودي للمُحترفين دوخة
بقلم عبد النور.حواز

إنهزم نادي “أُحد” أمسية اليوم الثلاثاء بثلاثية لهدفين ضد الضيف “الفيحاء” في لقاء مؤجل من الجولة ال18 للدوري السعودي للمُحترفين.

وشارك الثنائي الجزائري الحارس “عزالدين دوخة” والمُدافع “نصرالدين خوالد” في التشكيلة الأساسية لنادي المدينة المنورة.

حيث تلقى “دوخة” ثلاثية كاملة فيما عجز “خوالد” في توقيف هداف الفيحاء “فرنانديز” ليتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة ال39.

هذا فيما شارك الجزائري الثالث في تشكيلة “أُحد” المُهاجم “الهادي بولعويدات” بديلا بداية من الدقيقة ال75.

وبهزيمة اليوم إقترب نادي “أُحد” من الهبوط للدرجة الثانية السعودية بإحتلاله المركز ما قبل الأخير ب18 نقطة فقط.

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