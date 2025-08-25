بالفيديو.. دورفال هدافا رفقة باري الايطالي

بصم اللاعب الجزائري، مهدي دورفال، مساء أمس الأحد، على أول أهدافه في “السيري ب” الايطالية، ضمن الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وشارك دورفال، على غير العادة في منصب ظهير أيسر، رفقة باري بمناسبة مواجهة فينيزيا، برسم الجولة الـ 2 من الدرجة الثانية الايطالية، والتي سقط فيها ناديه بنتيجة 2-1.

ونجح صاحب الـ 24 ربيعا، في تعديل النتيجة لباري. في الدقيقة 26، قبل أن يضيف المنافس هدفا ثانيا في الدقيقة 43.

ويعد هذا الهدف الـ 6 للاعب المنتخب الأولمبي الجزائري السابق. في 100 مباراة بقميص نادي باري، مقابل 9 تمريرات حاسمة.

يُشار إلى أن دورفال، المرتبط بعقد مع فريقه الايطالي إلى جوان 2026. كان قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بنادي روبين كازان الروسي، الصائفة الحالية، إلا أن الصفقة فشلت في آخر لحظة، بسبب مشاكل مالية يعاني منها الفريق الروسي.