بالفيديو.. دولور هداف ويفوز على رفقاء بودبوز بثلاثية

سجل اللاعب الدولي الجزائري آندي دولور ثاني أهدافه بقميص ناديه الجديد نيس الفرنسي، حيث قاد فريقه سهرة اليوم السبت للفوز بثلاثية نظيفة أ مام نادي سانت إتيان في إطار الجولة الـ8 من الليغ1.

وسجل دولور الهدف الثالث لفريقه نيس في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة، التي عرفت مشاركة دولور طيلة الـ90 دقيقة، كما شارك المدافع يوسف عطال إلى غاية الدقيقة الـ89، من جانب سانت إتيان شارك الجزائري رياض بودبوز أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ46.

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