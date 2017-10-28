اعتبر المدرب الأسبق للمنتخب الفرنسي ريموند دومينيك، أن مهمة رابح ماجر الأساسية هي أن يكون مناجير للمنتخب الوطني الجزائري.

وقال ريموند دومينيك، لتلفزيون “النهار”: “مهمة الناخب الوطني هي أن يكون مناجير، والطاقم الذي يساعده هو من يتولى تدريب المجموعة”.

وأضاف: “على الناخب الوطني أن يعطي التعليمات والتوجيهات للطاقم العامل معه، وهذه المهمة بإمكان ماجر القيام بها بحكم خبرته كلاعب”.

من جهة أخرى شبه المدرب السابق لمنتخب الديكة، مهمة الناخب الوطني رابح ماجر بما يقوم به زيدان في ريال مدريد

وصرح: “زيدان يقوم بهذه المهمة في ريال مدريد، فهو يتولى الإشراف على توزيع المهام على طاقميه الفني الذي يتولى التدريب”

من جهة أخرى دافع دومينيك عن رابح ماجر مشبها مشواره كمدرب، بمشوار المدرب الفرنسي رولون كوربيس.

“مشوار ماجر كمدرب يشبه مشوار كوربيس الذي توقف هو الآخر عن التدريب لفترة، لكن المدرب يبقى مدرب”.

وأضاف بخصوص ماجر: “أمنحوه الفرصة ليعمل ويبرهن عما يمكنه القيام به، فهو لاعب كبير ويعرف خبايا الكرة الجزائرية”.