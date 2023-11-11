بالفيديو.. ديلور يواصل التألق بـ”دوبلي” جديد مع أم صلال

يواصل الدولي الجزائري، آندي ديلور، تقديم عروضه القوية رفقة ناديه القطري أم صلال، الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من نانت الفرنسي.

وبعد أسبوع من تسجيله “هاتريك” في مرمى نادي معيذر. ضمن فعاليات الجولة الـ 8 من دوري “إكسبو” القطري، نجح المهاجم الغائب عن قائمة الخضر لخيارات فنية. في تسجيل “ثنائية” أمام ذات المنافس. ولكن هذه المرّة في منافسة كأس “أريدُ” القطرية.

وتمكّن ديلور، من وضع فريقه أم صلال. في المقدمة بهدف عند الدقيقة الـ 13 من المواجهة الجارية حاليا، بعدما استغل خطأ من حارس معيذر في إبعاد تسديدة زميله، قبل أن يعود في الدقيقة الـ 28، ليسجّل الثاني له ولفريقه.

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