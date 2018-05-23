بالفيديو…روسيا تطلق صواريخ باليستية من غواصة نووية بنجاح

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو يرصد لحظات إطلاق غواصة نووية 4 صواريخ عابرة للقارات من البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الغربي لروسيا.

وقالت الوزارة، إن الغواصة الاستراتيجية للأسطول الشمالي “يوري دولغوروكي” بقيادة العقيد البحري فلاديمير شيرينن نفذت عملية الإطلاق في إطار الأنشطة المجدولة للتدريب القتالي.

وأضاف ذات المصدر، أنه هذه المرة الأولى التي يطلق فيها هذا العدد من الصواريخ من طرز “بولافا”.

للإشارة، فإن غواصة “يوري دولغوروكي” هي من فئة الجيل الرابع من الغواصات الإستراتيجية.

حيث صممت لحمل صواريخ بولافا العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية.