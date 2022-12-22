بالفيديو… رونالدو: “هذا هو الفرق بالنسبة لي بين نيمار وميسي”
كشف الظاهرة البرازيلي، رونالدو لويس نازاريو، الفرق بالنسبة له في طريقة لعب مواطنه نيمار دا سيلفا، مقارنة بالأرجنتيني ليونل ميسي.
ونقل موقع “فيفا سبور” تصريحات رونالدو، أين قال: “لقد سبق لي الحديث عن الفرق بالنسبة لي بين نيمار، وميسي”.
وأوضح: “نيمار عليه أن يعرف أين يستلم الكرة وينطلق بها إلى الأمام، التدخلات عليه داخل منطقة الجزائر لن تكون بنفس الطريقة خارج منطقة العمليات”.
كما أضاف: “ميسي يذهب لوسط الميدان يلعب سريعا بطريقة “وان تو”، وينطلق مباشرة للمقدمة كون منطقة الجزائر هي مصدر حماية للمهاجم”.
وتابع الظاهرة رونالدو: “سبق وأن تحدثت مع نيمار في هذا الخصوص، وعليه معرفة هذا الشيء بشكل أفضل”.
🎙 || الظاهره رونالدو : هذا هو الفرق بين ميسي و نيمار , منطقة الجزاء حصانة للمهاجم .#Messi #Neymar pic.twitter.com/rXQLGmf0A8
— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 21, 2022