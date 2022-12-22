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الرياضة

بالفيديو… رونالدو: “هذا هو الفرق بالنسبة لي بين نيمار وميسي”

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو… رونالدو: “هذا هو الفرق بالنسبة لي بين نيمار وميسي”
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كشف الظاهرة البرازيلي، رونالدو لويس نازاريو، الفرق بالنسبة له في طريقة لعب مواطنه نيمار دا سيلفا، مقارنة بالأرجنتيني ليونل ميسي.

ونقل موقع “فيفا سبور” تصريحات رونالدو، أين قال: “لقد سبق لي الحديث عن الفرق بالنسبة لي بين نيمار، وميسي”.

وأوضح: “نيمار عليه أن يعرف أين يستلم الكرة وينطلق بها إلى الأمام، التدخلات عليه داخل منطقة الجزائر لن تكون بنفس الطريقة خارج منطقة العمليات”.

كما أضاف: “ميسي يذهب لوسط الميدان يلعب سريعا بطريقة “وان تو”، وينطلق مباشرة للمقدمة كون منطقة الجزائر هي مصدر حماية للمهاجم”.

وتابع الظاهرة رونالدو: “سبق وأن تحدثت مع نيمار في هذا الخصوص، وعليه معرفة هذا الشيء بشكل أفضل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/S8Vq9
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