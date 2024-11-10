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الرياضة

بالفيديو.. زروقي يسجل أول أهدافه هذا الموسم

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. زروقي يسجل أول أهدافه هذا الموسم
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بصم اللاعب الدولي الجزائري، رامز زروقي، اليوم الأحد، على أول أهدافه في الموسم الكروي الجاري، رفقة ناديه فينورد روتردام الهولندي.

وتقدم فينورد، بهدف مبكر على مضيفه المير سيتي، بداية من الدقيقة الـ 3. في المباراة الجارية حاليا ضمن الجولة الـ 12.

وعدل أصحاب الديار النتيجة حلول الدقيقة 8، قبل أن يضع زروقي، فينورد، في المقدمة مجددا بهدف من رأسية في الدقيقة الـ 10.

ويعد هذا الهدف الأول لزروقي، في الموسم الكروي الجاري، بعد مشاركته في 11 مباراة بجميع المنافسات، معظمها كبديل.

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